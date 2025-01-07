Продажи складного смартфона Huawei Mate X6 выросли на 130%

Смартфон Huawei Mate X6 показал впечатляющие результаты продаж в Китае, увеличившись на 130% по сравнению с предыдущими моделями.

Это стало известно благодаря источникам в цепочке поставок, которые отметили, что за первые две недели после выпуска устройство вызвало огромный интерес со стороны покупателей.

Mate X6 привлекает внимание благодаря своим инновациям и функциям искусственного интеллекта, став более популярным, чем смартфоны серии Mate 70. Однако рост продаж ограничивался нехваткой устройства, и многие покупатели всё ещё ждут свои заказы.

Huawei запустила программу предварительных заказов на 90 дней, позволяя клиентам оформить заказ с неопределённым сроком доставки. Как стандартная, так и коллекционная версии Mate X6 хорошо продаются на рынке.

Смартфон стал тоньше и легче, весит 239 граммов и имеет два экрана: внутренний размером 7,93 дюйма и внешний 6,45 дюйма.

Mate X6 также отличается улучшенной камерой с четырьмя модулями и новым чипом Kirin 9020, обеспечивающим на 40% большую производительность.

К тому же, в устройстве появилась функция спутниковой связи, позволяющая оставаться на связи без необходимости нацеливания на спутник.