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Продажи планшетов в России достигли рекорда в 2024 году

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Компания «МТС» сообщила, что в 2024 году в России было продано 3 миллиона планшетов на сумму 61,7 миллиарда рублей, что является рекордным показателем для рынка.

Продажи увеличились на 23% в штуках и на 24% в денежном выражении по сравнению с 2023 годом.

Рост спроса на планшеты связан с их улучшенной функциональностью и обновлением моделей от большинства производителей. Потребители также начали чаще выбирать планшеты одного бренда для удобства использования с другими устройствами.

Лидером по количеству проданных устройств стал бренд Xiaomi, который занял первое место с 15% долей. В денежном выражении лидирует Apple с 21% рынка.

Китайские производители продолжают увеличивать свою долю, заняв 83% рынка в штуках и 64% в деньгах по итогам 2024 года.

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