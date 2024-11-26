Продажи ноутбуков на Snapdragon X оказались очень низкими

Аналитическая компания Canalys выпустила отчёт о продажах ноутбуков на ARM-процессорах Qualcomm за текущий год. Результаты оказались неутешительными: с момента выхода в первом квартале эти устройства не смогли занять значимую долю рынка.

По информации из отчёта, в мире было продано менее 720 000 ARM-ноутбуков, что составляет приблизительно 0,008% от общего числа поставленных ПК за тот же период. В сегменте устройств с Windows их доля не превысила 1,5%.

В то же время, спрос на компьютеры с поддержкой искусственного интеллекта вырос. В третьем квартале 2024 года было отгружено 13,3 миллиона таких устройств, что составляет 20% от всех поставок. Эта статистика включает как ноутбуки, так и настольные ПК с процессорами различных брендов.

Однако, согласно отчёту, 31% поставщиков не планируют продавать компьютеры с функциями Copilot+ в 2025 году, а 34% ожидают, что эти устройства займут менее 10% от всех продаж.

Производители всё ещё ищут эффективные стратегии для продвижения компьютеров с ИИ-функциями. Например, HP сосредоточилась на сотрудничестве с независимыми разработчиками программного обеспечения для улучшения интеллектуальных возможностей своих устройств, а Lenovo инвестирует в создание собственных ИИ-решений.