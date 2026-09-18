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Продажи iPhone 18 Pro и новых устройств Apple стартовали в Австралии

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Продажи iPhone 18 Pro и новых устройств Apple стартовали в Австралии

В Австралии и Новой Зеландии 18 сентября началась выдача первых предзаказов на iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 и AirPods 5.

Поскольку в Новой Зеландии нет фирменных магазинов Apple, первыми приобрести новинки непосредственно в Apple Store смогли покупатели в Австралии. Там же стала доступна розничная продажа устройств без предварительного заказа.

После Австралии и Новой Зеландии продажи и доставка новых моделей Apple начнутся в странах Азии, Ближнего Востока и Европы, а затем — в Северной Америке.

В некоторых странах магазины Apple в день старта продаж открываются раньше обычного — с 08:00 по местному времени.

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