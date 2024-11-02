Продажи iPhone 16 в Китае падают из-за отсутствия в них ИИ-функций

При это в целом за последний финансовый квартал компания получила больше выручки, чем ожидали аналитики.

31 октября Apple представила отчёт за четвёртый финансовый квартал, где сообщила о росте выручки, превысившей ожидания аналитиков. Однако в Китае спрос на iPhone 16 снизился.

Как следует из отчёта, общая выручка Apple составила $94,9 млрд, увеличившись на 6% по сравнению с 2023 годом. Прибыль на акцию составила $1,64, что также превысило прогнозы Уолл-стрит.

Выручка от продаж iPhone достигла $46,2 млрд, что выше показателя прошлого года в $43,8 млрд. В то же время доход от услуг, включая подписки, вырос с $22,31 млрд до $24,97 млрд.

Тем не менее в Китае, который является крупнейшим рынком для Apple, наблюдается спад интереса к новым iPhone 16. Причиной этому стало отсутствие ключевых функций на базе искусственного интеллекта, что привело к тому, что китайские потребители начали отдавать предпочтение местным производителям, таким как Huawei и Xiaomi.

Глава Apple Тим Кук косвенно подтвердил эту тенденцию, отметив, что интерес к обновлению iOS 18.1 и iPhone 16 связан с ИИ-функциями, которых нет в китайских версиях.

По его словам, пользователи загрузили новое обновление в два раза быстрее, чем год назад, что также указывает на растущий интерес к технологиям искусственного интеллекта.