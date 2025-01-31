Продажи iPhone 16 превышают показатели iPhone 15 благодаря Apple Intelligence

Генеральный директор Apple Тим Кук сообщил, что продажи новых моделей iPhone 16 превышают объемы продаж iPhone 15 в прошлом году. Причиной этого, по его словам, является запуск функции Apple Intelligence, которая улучшает производительность в странах, где она доступна.

Кук отметил, что в тех регионах, где Apple Intelligence была внедрена, рост продаж был заметнее, чем в странах без этой технологии. Однако в Китае, где Apple Intelligence пока не представлена, интерес к iPhone 16 оказался ниже.

Хотя линейка iPhone 16 изначально не включала многие функции Apple Intelligence, Apple активно продвигает данную технологию. Ожидается, что к апрелю Apple Intelligence будет доступна в большем количестве стран вместе с обновлением iOS 18.4, которое добавит новые функции для Siri.

Кук также упомянул китайскую компанию DeepSeek, которая произвела впечатление на рынок искусственного интеллекта, включая таких гигантов, как NVIDIA и OpenAI.

Он подчеркнул важность инвестиций в инновации для повышения эффективности и заявил, что Apple продолжит использовать гибридную модель в области центров обработки данных.