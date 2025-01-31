Главная » Новости

Продажи iPhone 16 превышают показатели iPhone 15 благодаря Apple Intelligence

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Генеральный директор Apple Тим Кук сообщил, что продажи новых моделей iPhone 16 превышают объемы продаж iPhone 15 в прошлом году. Причиной этого, по его словам, является запуск функции Apple Intelligence, которая улучшает производительность в странах, где она доступна.

Кук отметил, что в тех регионах, где Apple Intelligence была внедрена, рост продаж был заметнее, чем в странах без этой технологии. Однако в Китае, где Apple Intelligence пока не представлена, интерес к iPhone 16 оказался ниже.

Хотя линейка iPhone 16 изначально не включала многие функции Apple Intelligence, Apple активно продвигает данную технологию. Ожидается, что к апрелю Apple Intelligence будет доступна в большем количестве стран вместе с обновлением iOS 18.4, которое добавит новые функции для Siri.

Кук также упомянул китайскую компанию DeepSeek, которая произвела впечатление на рынок искусственного интеллекта, включая таких гигантов, как NVIDIA и OpenAI.

Он подчеркнул важность инвестиций в инновации для повышения эффективности и заявил, что Apple продолжит использовать гибридную модель в области центров обработки данных.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.