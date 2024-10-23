Продажи Huawei Pura 70 превысили 6,5 миллиона смартфонов

Серия смартфонов Pura 70 от Huawei стала настоящим хитом, с продажами, превышающими 6,5 миллиона единиц. Модели были представлены в апреле этого года и быстро завоевали популярность как на китайском, так и на международном рынках.

По данным Wall Street Journal, Huawei планировала продать 10 миллионов смартфонов Pura 70 в 2023 году, и, судя по текущим темпам, эта цель может быть достигнута к концу 2024 года. Смартфоны Pura 70 стали серьезной конкурентной угрозой для iPhone в Китае, оказав значительное влияние на продажи iPhone 15 благодаря своему привлекательному дизайну и мощным функциям, включая чип Kirin 5G.

На недавней презентации HarmonyOS NEXT Huawei сообщила, что продажи Pura 70 за первые три квартала выросли на 154%, что привело к увеличению поставок флагманских моделей на 71% по сравнению с прошлым годом. Юй Чэндун, председатель Consumer Business Group, отметил, что серия повысила конкурентоспособность компании.

Несмотря на санкции США, Huawei продолжает внедрять передовые технологии в свои устройства. Например, чип Kirin 9010 5G для модели Pura 70 Ultra был создан по 7-нм техпроцессу и обеспечивает высокую производительность. Компания также увеличила использование местных компонентов, что делает Pura 70 более отечественным продуктом по сравнению с предыдущими моделями.

Huawei уверенно движется вперед на рынке смартфонов, и после успеха Pura 70 внимание потребителей переключается на ожидаемую серию Mate 70. Будет интересно увидеть, какие новшества она предложит для увеличения прибыли компании.