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Продажи Google Pixel достигли рекорда в третьем квартале 2024 года

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Google продолжает укреплять свои позиции на рынке смартфонов, и продажи серии Pixel продемонстрировали значительный рост.

Продажи Google Pixel достигли рекорда в третьем квартале 2024 года

Согласно отчету Counterpoint Research, в третьем квартале 2024 года продажи Google Pixel стали «самыми высокими за всю историю», благодаря успешному запуску серии Pixel 9.

В общем объеме рынка смартфонов наблюдается рост на 2% после нескольких лет снижения спроса. Samsung остается лидером с 19% доли, следом идет Apple с 16% и Xiaomi с 14%. Oppo и Vivo делят четвертое место, имея по 9%.

Интересные данные показывают, что Motorola и Huawei увеличили свои продажи на 30% в годовом исчислении, при этом Motorola также зафиксировала рекордные объемы продаж в этом квартале.

Хотя точные цифры по продажам Google не раскрыты, успех компании связан с двумя запусками: в мае был представлен Pixel 8a, а в августе — серия Pixel 9, которая произвела положительное впечатление на рынок.

В 2023 году Google продала 10 миллионов телефонов Pixel и была признана «Лучшим смартфоном» на MWC. Также компания добилась роста продаж в Японии и расширила своё присутствие в Северной Америке.

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