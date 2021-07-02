Продажи Apple iPhone 12 серии превысили 100 миллионов единиц

Серия Apple iPhone 12 уже добилась большого успеха на рынке смартфонов. Но теперь новый отчет показал, что поставки линейки iPhone 2020 компании уже превысили 100 миллионов единиц.

Согласно отчету, продажи линейки iPhone 12 гиганта из Купертино уже превысили отметку в 100 миллионов всего за семь месяцев с момента запуска. Кроме того, бренду удалось достичь этого рубежа на два месяца раньше, чем его предшественник, серия iPhone 11. Примечательно, что США были ключевым рынком, на этот регион приходилось 40 процентов мировых продаж iPhone 12 Pro Max только в период с декабря 2020 года по апрель 2021 года.

За это время Apple также увидела рост средней отпускной цены на свои iPhone: цена на топовую модель iPhone 12 Pro Max начиналась с 1099 долларов США. В отчете также добавлено, что выручка компании от iPhone 12 серии была на 22 процента больше, чем от iPhone 11 в течение первых семи месяцев с момента его запуска.

Тем не менее, различные другие производители смартфонов также продемонстрировали общий рост, поскольку на рынке наблюдались безумные покупки со стороны потребителей после пандемии коронавируса . С другой стороны, в прошлом году общий объем продаж на рынке снизился на 12,5 процента. Counterpoint также добавил, что модели iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 и iPhone 12 Pro также занимают три верхних строчки на рынке смартфонов, причем только на эти три устройства приходится 22 процента всех продаж.

Источник — Astera.