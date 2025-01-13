Продать старые смартфоны Samsung теперь можно прямо на сайте

Samsung представила новую программу Galaxy Easy Compensation, цель которой — сократить объем электронных отходов и поддержать переработку. Теперь пользователи смогут продавать свои смартфоны Galaxy в любое время, не покупая новое устройство, по программе trade-in.

Запуск программы Galaxy Easy Compensation в Южной Корее запланирован на 14 января, с последующим распространением на международный рынок. Сроки и следующие рынки пока не оглашаются.

В рамках Galaxy Easy Compensation можно будет сдать смартфоны из серий Galaxy S23, S22, S21, S20, а также складные модели Galaxy Z Fold и Z Flip, при этом доступные модели могут отличаться в разных регионах.

Чтобы узнать стоимость своего устройства, пользователи могут зайти на официальный сайт Samsung и воспользоваться разделом Galaxy Easy Compensation. После подачи заявки они смогут отправить телефон курьером.

Специалист оценит состояние устройства и отнесёт его к одной из категорий, после чего предложит окончательную цену. В Южной Корее сбор телефонов и выплаты компенсаций будут осуществляться компанией-партнёром Likewize.