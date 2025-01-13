Главная » Новости

Продать старые смартфоны Samsung теперь можно прямо на сайте

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Samsung представила новую программу Galaxy Easy Compensation, цель которой — сократить объем электронных отходов и поддержать переработку. Теперь пользователи смогут продавать свои смартфоны Galaxy в любое время, не покупая новое устройство, по программе trade-in.

Запуск программы Galaxy Easy Compensation в Южной Корее запланирован на 14 января, с последующим распространением на международный рынок. Сроки и следующие рынки пока не оглашаются.

В рамках Galaxy Easy Compensation можно будет сдать смартфоны из серий Galaxy S23, S22, S21, S20, а также складные модели Galaxy Z Fold и Z Flip, при этом доступные модели могут отличаться в разных регионах.

Чтобы узнать стоимость своего устройства, пользователи могут зайти на официальный сайт Samsung и воспользоваться разделом Galaxy Easy Compensation. После подачи заявки они смогут отправить телефон курьером.

Специалист оценит состояние устройства и отнесёт его к одной из категорий, после чего предложит окончательную цену. В Южной Корее сбор телефонов и выплаты компенсаций будут осуществляться компанией-партнёром Likewize.

 

 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.