Привлечение инвесторов: АО Алмазы Поморского края запускает крупнейшее народное Pre-IPO 2025 года

АО «Алмазы Поморского края» было создано в Архангельской области и стало логическим продолжением деятельности ООО «АрктикГеоПоиск». Как отметил исполнительный директор компании Сергей Никулин, создание акционерного общества является своего рода SPV (Special Purpose Vehicle), то есть юридическим лицом, созданным для реализации конкретного проекта в области алмазодобычи, что позволяет изолировать риски и финансовые обязательства, связанные с данным проектом.

«С 2005 года идет проект по геологоразведке в Архангельской области. За этом время нам удалось сузить большую территорию на севере до трех лицензионных участков, которые достались «АрктикГеоПоиск». Для привлечения инвестиций нам потребовалось создать акционерное общество, в которое вошла эта компания», — рассказал он.

В связи с этим компания готовится к Pre-IPO на платформе FinMuster (включена в реестр инвестиционных платформ ЦБ РФ под номером 58 от 04.03.22г.), чтобы предоставить возможность инвестировать в один из наиболее перспективных бизнесов в мире. Стоимость 1 акции будет равняться 1000 рублей.

Компания проделала уже важные шаги на пути к добыче алмазов:

Проведен поиск алмазов на территории Архангельской области

Получены три лицензии на месторождения

Подтверждены запасы алмазов, по предварительным данным, в 120 млн карат

Никулин объяснил, что данные по запасам подтвердили в ФГКУ «Росгеологоэкспертизе». Это позволило оценить «АрктикГеоПоиск» в 12,1 млрд рублей. И 10% от этой суммы компания готова привлечь за счет частных инвесторов. «У инвесторов есть возможность стать акционером на самой ранней стадии в проекте, который ближе логистически к всем транспортным маршрутам в отличие от Якутии», — рассказал он.

Исследуемое месторождение находится рядом с двумя более известными местами по добыче алмазов: имени Ломоносова и имени Гриба, которые на сегодняшний день являются крупнейшими в европейской части России.

Генеральный директор АО «Алмазы Поморского края» Владимир Щукин рассказал, что после открытия месторождения и постановки запасов на государственный баланс компания планирует выйти на IPO, что позволит открыть доступ к мировым рынкам.

В результате перед инвесторами открывается возможность стать участником высоко прибыльного бизнеса на самой ранней стадии. Перспектива вложенного миллиона рублей обернется в десятки и сотни миллионов рублей. Хотя выход на IPO предусматривает две стадии, максимальную прибыль получат инвесторы, которые вложили на более ранних стадиях.

В ближайшие два года, 2025-2027 гг., будет проведена заверка выявленных магнитных аномалий с помощью бурения. В 2028 г. будет проведено оценочное бурение для определения промышленного потенциала и уже в 2029 г. запасы будут поставлены на государственный баланс.

«Рынок алмазов уже устоялся. Нет смысла рассчитывать, что в какой-то стране внезапно появится большое месторождение. Пока в лидерах по добыче ЮАР, Ботсвана и Ангола, но запасы там постепенно исчерпываются, но здесь в Архангельской области еще предстоит проделать огромную работу», — резюмировал Никулин.