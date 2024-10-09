Приложения для вызова такси угрожают безопасности данных россиян

Удобство использования сервисов для вызова такси связано с рисками безопасности и конфиденциальности персональной информации.

К такому выводу пришли специалисты по кибербезопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества, исследовавшие 30 мобильных приложений. Из них 23 запрашивали данные, которые аналитики сочли избыточными.

Оценка приложений проводилась по нескольким показателям, включая запрашиваемые доступы, наличие трекеров активности и безопасность передачи данных. В ходе анализа выяснили, какие данные пересылаются в незашифрованном виде.

Из 30 приложений 11 имеют встроенные трекеры, в том числе BiTaksi и Taxsee. Семь популярных приложений, таких как Яндекс Go и Maxim, показали высокий уровень защиты, так как весь трафик был зашифрован, а запрашиваемые доступы минимальны.

Специалистов насторожили десять приложений от локальных таксопарков, работающих в небольших городах. Эти приложения передают данные в незашифрованном виде, что увеличивает риски для пользователей. Также обращено внимание на приложения, которые были удалены из магазинов, но всё ещё могут оставаться на устройствах.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества отметил, что популярные приложения для заказа такси демонстрируют достойный уровень безопасности, однако на региональном уровне существуют проблемы с разработками, имеющими одинаковые уязвимости. Пользователям советуют быть осторожными при установке региональных приложений и внимательно следить за запрашиваемыми доступами.

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