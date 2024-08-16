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Приложение VK Видео теперь доступно на iPad

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Пользователи iPad могут наслаждаться новым приложением VK Видео, которое обеспечивает удобный интерфейс для просмотра видео в горизонтальном и вертикальном форматах.

Приложение VK Видео теперь доступно на iPad

Приложение предлагает множество полезных функций, таких как создание персональных плейлистов, отложенный просмотр, управление уведомлениями и подписками, а также возможность регулировки качества видео в зависимости от скорости интернет-соединения.

Интуитивно понятный интерфейс позволяет быстро находить интересующий контент.

Одной из ключевых особенностей является возможность просмотра разнообразного контента из обширной библиотеки VK Видео без необходимости авторизации.

Источник: ВКонтакте.

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