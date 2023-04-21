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Приложение SBOL Сбербанка уже удалили из AppStore

Автор На чтение 1 мин Просмотров 55 Опубликовано

Новая версия приложения SBOL в App Store продержалась пару дней, и его уже удалили из магазина.
В пятницу в App Store был размещен банковский клиент SBOL, а это альтернативное решение «Сбербанк онлайн», которое полностью поддерживается Сбербанком.

Стоит отметить, что SBOL это актуальная версия «Сбербанк онлайн». Его распространяли только через магазин приложений для смартфонов iPhone, так как на этих аппаратах нет альтернативных магазинов для установки приложений.

Напомним, Сбербанк попал под санкции США, из-за этого банковский клиент был удален из App Store и Google Play, но если на Android есть возможность установить приложения из других источников, то у владельцев iPhone такой возможности нет.

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