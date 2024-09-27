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Презентован недорогой Honor Play 9C с Dimensity 6100+ и от 6 ГБ ОЗУ

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Honor представила новый бюджетный смартфон Play 9C, который предлагает хорошее сочетание характеристик по доступной цене.

Презентован недорогой Honor Play 9C с Dimensity 6100+ и от 6 ГБ ОЗУ

Устройство оснащено 6,65-дюймовым IPS-экраном с разрешением 720×1612 пикселей, частотой обновления 90 Гц и яркостью до 780 нит.

Смартфон включает функцию Smart Capsule, которая отображает уведомления о звонках и сообщениях, а также позволяет управлять воспроизведением музыки. В основе устройства лежит процессор Dimensity 6100+, в сочетании с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти.

Презентован недорогой Honor Play 9C с Dimensity 6100+ и от 6 ГБ ОЗУ

Аккумулятор ёмкостью 5200 мАч поддерживает 10-ваттную зарядку. Основная камера имеет разрешение 13 Мп и может записывать видео в формате 1080p, а фронтальная камера — 5 Мп. Play 9C поддерживает 5G и имеет сертификат Swiss SGS, подтверждающий его устойчивость к повреждениям.

Смартфон доступен в голубом и черном цветах по цене $113 за версию с 6/128 ГБ и $142 за модель с 8/256 ГБ.

Презентован недорогой Honor Play 9C с Dimensity 6100+ и от 6 ГБ ОЗУ Презентован недорогой Honor Play 9C с Dimensity 6100+ и от 6 ГБ ОЗУ Презентован недорогой Honor Play 9C с Dimensity 6100+ и от 6 ГБ ОЗУ

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