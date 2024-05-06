Премиум-пользователям YouTube готовят перемотку сразу на самое интересное место

YouTube тестирует функцию перемотки на самое интересное место в видеороликах. Эта функция использует искусственный интеллект и доступна будет только для подписчиков платной услуги YouTube Premium.

Для перемотки видео на самое интересное место пользователю нужно дважды нажать на видеоролик для активации перемотки, затем появляется специальная всплывающая кнопка, которую нужно нажать, чтобы видео началось с самого просматриваемого места.

Эта функция требует доступа к экспериментальным возможностям YouTube и опирается на искусственный интеллект и данные о просмотрах видео. На данный момент новую функцию могут опробовать только пользователи из США, использующие смартфоны на платформе Android и находящиеся в англоязычном регионе.

Тестирование новой функции запланировано до 1 июня 2024 года, после чего YouTube примет решение о ее дальнейшей судьбе и возможном расширении.