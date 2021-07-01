Премиальный смартфон iPhone 11 Pro Max подешевел в РФ уже на 20%

iPhone 11 Pro Max был снят с производства сразу после презентации iPhone 12 Pro Max, и сейчас магазины распродают прошлую флагманскую модель по привлекательной цене.

По данным каталога hi-tech.mail.ru, сейчас продавцы предлагают iPhone 11 Pro Max за 79 тыс. рублей. На старте продаж устройство было доступно за 100 тыс. рублей.

Таким образом модель подешевела на 20%.

Напомним, в iPhone 11 Pro Max установлен 6,5-дюймовый OLED-дисплей, 6 ГБ оперативной памяти и высокопроизводительный процессор Apple A13.

Недостатком iPhone 11 Pro Max многие считают его габариты, ведь это самый большой смартфон Apple, но в качестве альтернативы предлагается iPhone 12, который получил оптимальные размеры и мощную начинку.