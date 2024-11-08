Премьера флагмана Redmi K80: смартфон набрал более 3 млн баллов в AnTuTu

В Китае состоялся анонс новой линейки флагманских смартфонов Redmi K80. Презентацию провели глава бренда Ван Тен Томас и менеджер по продукту Ху Синьсинь. Пока мероприятие прошло в закрытом формате, а дата публичной презентации устройства не была названа. Однако в компании уже раскрыли ключевые характеристики новинки.

Redmi K80 обещает стать самым мощным смартфоном на рынке. В тестах бенчмарка AnTuTu устройство набрало рекордные 3 млн баллов, что подтверждает использование флагманского чипсета **Snapdragon 8 Elite**. Линейка будет состоять из двух моделей: **Redmi K80** и **Redmi K80 Pro**. Ожидается, что бюджетной версии **Redmi K80E** не будет.

Смартфоны будут работать на **Android 15** с оболочкой **HyperOS 2.0** и получат улучшенные экраны, камеры и аккумуляторы с большей емкостью. Также в дизайне новых моделей ожидаются заметные изменения по сравнению с предыдущими флагманами серии K70. Впрочем, новые K80 будут дороже своих предшественников.