Преемник Snapdragon 8 Elite может выйти раньше запланированного

Компания Qualcomm выпустила мощный чипсет Snapdragon 8 Elite для смартфонов на Android, который стал основой для многих флагманских устройств 2024 года.

Тем не менее Qualcomm уже начала разработку своего следующего флагманского чипа, который появится в 2025 году.

Согласно информации от инсайдера Digital Chat Station, компания усовершенствовала производственную линию нового поколения SM8850.

Обычно новые чипсеты Qualcomm представляют в октябре, но ускоренная разработка может привести к досрочному запуску Snapdragon 8 Elite второго поколения уже в середине следующего года.

Этот чип будет производиться по 3-нанометровой технологии TSMC, что говорит о том, что производители, вероятно, останутся на этой технологии еще год, прежде чем перейдут на 2-нанометровую.

Также ожидается, что новый чип будет оснащён значительно улучшенным графическим процессором, что повысит его производительность в играх и других графически насыщенных приложениях.