Предзаказ Nintendo Switch 2 оценили в 364,99 евро

Nintendo недавно анонсировала свою новую портативную консоль Switch 2, но официальная цена пока не раскрыта. Несмотря на это, один менее известный европейский ритейлер уже сообщил цену для предзаказа.

16 января Nintendo представила Switch 2, показав его дизайн и функции в трейлере. Однако информация о цене остаётся неясной. По слухам, стартовая цена консоли может составить 449 долларов, а итальянский ритейлер GamesandMovies.it разместил предзаказ на Switch 2 за 364,99 евро, что примерно соответствует 383 долларам США.

Если эта цена правдива, можно ожидать, что в США она будет около 350 долларов, так как консоли там обычно стоят дешевле. Тем не менее другие источники указывают, что стартовая цена может быть около 400 долларов.

Важно отметить, что многие слухи о консоли основывались на утечках информации, и ритейлер может использовать цену-заполнитель. Ожидается, что Nintendo скоро предоставит официальные сведения о ценах на мероприятии Nintendo Direct, которое состоится 2 апреля.