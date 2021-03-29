Предзаказ на новый смартфон Realme GT Neo уже оформили 2 млн граждан29.03.2021 23:04
Официальная презентация новинки будет проходить только 31 марта, но уже на смартфон ведут прием предварительных заказов.
Как рассказал представитель компании Realme, предзаказ на новый смартфон Realme GT Neo уже оформили 2 млн граждан.
Стоит отметить, что желающих приобрести новое устройство оказалось много, несмотря на то, что характеристики и стоимость еще не названы.
По предварительным данным, аппарат будут предлагать по цене около 300 долларов. В нем, как ожидается, установят процессор Dimensity 1200, батарею на 4 400 мАч, ОС Android 11, тройную камеру, а также экран AMOLED диагональю 6,55 дюйма.
В основной камере компания анонсировала поддержку технологии «многокадрового синтеза», позволяющую масштабировать изображение или обрезать его без потери качества. Все подробности о новинке будут названы уже 31 марта.
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