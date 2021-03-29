Официальная презентация новинки будет проходить только 31 марта, но уже на смартфон ведут прием предварительных заказов.

Как рассказал представитель компании Realme, предзаказ на новый смартфон Realme GT Neo уже оформили 2 млн граждан.

Стоит отметить, что желающих приобрести новое устройство оказалось много, несмотря на то, что характеристики и стоимость еще не названы.

По предварительным данным, аппарат будут предлагать по цене около 300 долларов. В нем, как ожидается, установят процессор Dimensity 1200, батарею на 4 400 мАч, ОС Android 11, тройную камеру, а также экран AMOLED диагональю 6,55 дюйма.

В основной камере компания анонсировала поддержку технологии «многокадрового синтеза», позволяющую масштабировать изображение или обрезать его без потери качества. Все подробности о новинке будут названы уже 31 марта.