OnePlus недавно представила свои новые часы OnePlus Watch Cobalt Edition с некоторыми новыми уникальными изменениями дизайна по сравнению с оригинальными часами OnePlus Watch. Часы Cobalt Limited Editon в настоящее время ограничены в нескольких странах. Но заинтересованные покупатели могут получить их, поскольку Giztop снова начал предварительные заказы на OnePlus Watch Cobalt Edition.

OnePlus Watch Cobalt Edition будет доставлен в течение 2 недель, если вы сделаете предварительный заказ сейчас по цене 349 долларов.

Умные часы оснащены 1,39-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 1,39 дюйма. Они оснащены набором микросхем STM32 в сочетании с 1 ГБ оперативной памяти и 4 ГБ встроенной памяти. Для повышения удобства использования на плате присутствует настраиваемая ОСРВ.

Часы никогда не пропускают тренировки, поскольку включают в себя 110 режимов тренировок, от ходьбы до стрельбы. OnePlus Watch Cobalt Edition поддерживает такие функции, как режимы тренировок в течение всего дня, эффективный монитор сердечного ритма, монитор уровня SPO2 и т. д.

Помимо красивых циферблатов, умные часы оснащены сапфировым стеклом и вырезаны из нержавеющей стали 316L и сплава кобальта. Они изготовлен из высокопрочного материала, а также обладают устойчивостью к коррозии.

Предварительные заказы на OnePlus Watch Cobalt Edition теперь доступны через Giztop по цене 349 долларов.

Источник — Astera.