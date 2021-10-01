Предстоящий телефон Xiaomi может похвастаться изогнутым дисплеем 4K и распознаванием радужной оболочки глаза.

Во всяком случае, предполагаемое устройство Xiaomi, которое должно быть выпущено в ближайшее время, оснащено 6,55-дюймовым OLED-дисплеем 4K (3840 x 2160). Его кривизна слегка заметна на изображении выше. Похоже, что спереди нет никаких следов дырки или выемки, но это ничего не значит, учитывая, что на фотографии передняя часть почти не освещена.

Многие рекламируют этот телефон как Xiaomi CC11 Pro. Еще одна удивительная функция, указанная на TENAA, — это «распознавание радужной оболочки глаза», то, что было введено в Samsung Galaxy S8, но так и не стало массовым.

Другие известные характеристики устройства включают аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой до 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти. Хотя в списке не указан процессор, мы узнали, что он будет работать на частоте 2,4 ГГц. Размеры телефона практически идентичны с Xiaomi Civi и составляют 158,34 × 71,5 × 6,98. Он довольно легкий для своего размера — всего 166 граммов.

Тем не менее, здесь стоит упомянуть, что, хотя TENAA очень надежен, некоторые из упомянутых в нем спецификаций о предполагаемом CC11 Pro могут быть неверными. Также пока не было никаких указаний на вариант Civi за / плюс. Таким образом, было бы целесообразно отнестись ко всему с щепоткой соли.

Честно говоря, перечисленные характеристики кажутся немного надуманными. Но если Xiaomi действительно удастся реализовать что-то подобное по правильной цене, конкуренция за это будет небольшая.