Предстоящая сертификация Realme RMX3261 раскрыла его дизайн

Новый телефон Realme с номером модели RMX3261 получил одобрение Федеральной комиссии по связи (FCC) в США.

До прибытия в FCC телефон также был замечен на других сайтах сертификации, таких как TKDN Индонезии, Indonesia Telecom и Бюро индийских стандартов. (БИС). FCC раскрыла дизайн и ключевые особенности загадочного телефона Realme.

Схема телефона показывает, что на передней панели есть вырез. На задней панели устройства расположен квадратный модуль камеры, в котором расположены три камеры и светодиодная вспышка.

Сканер отпечатков пальцев также доступен на задней стороне устройства. На правом краю телефона есть качелька регулировки громкости и клавиша включения. На его левом краю есть отсек для SIM-карты, в котором есть два слота для нано-SIM и слот для карты microSD.

Согласно списку FCC, размер устройства составляет 173,9 x 75,96 мм. В устройстве установлена ​​операционная система Android 11 на базе Realme Ui 2.0. Телефон поддерживает такие функции подключения, как Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 5.0 и GPS. Наконец, в списке указано, что в нем установлена ​​батарея емкостью 4880 мАч.

В связанных новостях, новая утечка утверждала, что Realme C25s может официально поступить в Индию в июне. Ожидается, что телефон поступит в продажу с 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ для хранения и 4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ для хранения. Это устройство, которое уже было запущено в Малайзии, предлагает пользователям 6,5-дюймовый экран HD +, чипсет Helio G85, 8-мегапиксельную переднюю камеру, 48-мегапиксельные тройные камеры и аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.