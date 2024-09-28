Представлены среднебюджетные смартфоны Redmi Note 14 Pro и Note 14 Pro+

В Китае прошла презентация смартфонов Redmi Note 14 Pro и Redmi Note 14 Pro+, которые вызвали интерес благодаря своим продвинутым характеристикам.

Оба устройства предлагают пользователям качественные экраны, мощные процессоры, ёмкие аккумуляторы с поддержкой быстрой зарядки и защиту от воды и пыли.

Смартфоны оснащены изогнутыми 6,67-дюймовыми OLED-экранами с разрешением Full HD+. Эти дисплеи обеспечивают частоту обновления 120 Гц, 12-битную глубину цвета и могут достигать яркости до 3000 нит.

Частота ШИМ-затемнения в 1920 Гц способствует комфортному восприятию изображения. Экраны защищены закалённым стеклом Gorilla Glass Victus 2, что обеспечивает их долговечность.

Старшая модель Redmi Note 14 Pro+ функционирует на процессоре Snapdragon 7s Gen 3 SoC и оснащена чипом улучшения сигнала Xiaomi Pascal T1.

В более доступной версии Redmi Note 14 Pro установлен чипсет MediaTek Dimensity 7300-Ultra. Для длительной работы в Pro+ предусмотрен аккумулятор ёмкостью 6200 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 90 Вт, тогда как стандартная модель имеет батарею на 5500 мАч с мощностью зарядки 45 Вт.

Камеры также играют важную роль в этих моделях. Redmi Note 14 Pro+ обладает 50-мегапиксельной основной камерой с сенсором Light Fusion 800 и оптической стабилизацией, а также портретной камерой на 50 Мп с 2,5-кратным оптическим зумом и ультраширокоугольным модулем на 8 Мп.

В стандартной модели Redmi Note 14 Pro установлена основная камера с 50-мегапиксельным сенсором Sony LYT-600 и диафрагмой f/1.5, а также ультраширокая камера на 8 Мп и макрокамера с разрешением 2 Мп.

Обе модели соответствуют стандартам защиты от пыли и влаги IP66, IP68 и IP69, что делает их пригодными для различных условий. Среди дополнительных функций можно отметить стереодинамики, подэкранный сканер отпечатков пальцев, ИК-порт и поддержку NFC.

Цены на Redmi Note 14 Pro начинаются от 213 долларов (19 700 руб.) за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, в то время как Redmi Note 14 Pro+ предлагается от 285 долларов (26 400 руб.) за вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти.