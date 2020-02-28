Представлены смарт-часы Timex Ironman R300 GPS с автономностью в 25 дней

Сейчас «умные» часы не способны работать длительное время на одном заряде.

Они как правило от зарядки до зарядки служат пару дней, а с активными датчиками порой не «доживают» до вечера.

Долгожителями пока считаются только фитнес-трекеры, но они не дают тех возможностей, которые есть в смарт-часах.

Исключением может стать Timex Ironman R300 GPS, а это часы, способные на одном заряде проработать до 25 дней, а при включенном GPS до 20 часов.



Все технические характеристики часов производитель пока не озвучил, но было только сказано, что часы оснащены датчиком ЧСС, GPS и защитой от воды и пыли.

Новинку оснастили цветным экраном, но его характеристики пока не озвучили.

Предположительно в Timex Ironman R300 GPS установили трансрефлективную матрицу, за счет чего в устройстве такая высокая автономность. Стоимость Timex Ironman R300 составляет 120 долларов.