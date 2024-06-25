Lenovo представил складные Motorola Razr 50 и Razr 50 Ultra

Motorola представила свои последние модели раскладных смартфонов, Razr 50 и Razr 50 Ultra на мероприятии в Китае. Новые устройства отличаются от предыдущих версий не только внешним видом, но и функциональностью.

Флагманская модель, Razr 50 Ultra, оснащена процессором Snapdragon 8s Gen 3. Она имеет внутренний pOLED-экран диагональю 6,9 дюйма с разрешением FHD+. Частота обновления экрана может варьироваться от 1 до 165 Гц, а яркость достигает 3000 нит. Внешний экран также является pOLED-дисплеем размером 4 дюйма с разрешением 1080p и поддержкой HDR10+.

Камера фронтальная имеет разрешение 32 Мп с объективом f/2.4, в то время как основная камера состоит из двух модулей — 50 Мп с объективом f/1,7 и телеобъектива 50 Мп с объективом f/2.0. Батарея смартфона имеет емкость 4000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт, а также беспроводную зарядку мощностью 15 Вт.

Устройство также имеет защиту от воды по стандарту IPX8, позволяющую погружать его на глубину до 1,5 метра на 10 секунд. Кроме того, смартфон обладает различными функциями искусственного интеллекта (ИИ), которые повышают качество фотографий. Разрешено выбирать из трех цветов корпуса: Dill (зеленый), Navy Blazer (темно-синий) и Peach Fuzz (персиковый).

В то же время, модель Razr 50 оснащена более скромным процессором Dimensity 7300X. У нее есть внешний pOLED-экран размером 3,6 дюйма, что больше, чем у предыдущей версии.

Внутренний дисплей такой же, как у старшей модели. В разрешении камеры не произошло существенных изменений: фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп, основная камера — 50 Мп, а также есть дополнительный сверхширокоугольный модуль на 13 Мп с объективом f/2.2 и углом обзора 120 градусов.

Емкость батареи увеличилась до 4200 мАч, и смартфон также поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт и беспроводную зарядку мощностью 15 Вт. Оба смартфона работают на операционной системе Android 14 с фирменной оболочкой Motorola. Варианты расцветок для Razr 50 включают Steel Wool (темно-серый), Pumice Stone (бледно-бежевый) и Arabesque (оранжевый) с экокожаными панелями.

Motorola Razr 50 Ultra доступна в Китае по цене от 5699 юаней (около 68,7 тыс. рублей) в версии с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, а Motorola Razr 50 доступна по цене от 3999 юаней (около 48,1 тыс. рублей) в версии с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Оба смартфона поддерживают 5G-связь, имеют NFC для бесконтактных платежей и предлагают различные функции и возможности, характерные для современных смартфонов.

Они также оснащены сканером отпечатков пальцев, размещенным на боковой панели, и поддерживают распознавание лица для разблокировки устройства.