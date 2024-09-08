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Представлены самые маленькие в мире TWS-наушники с чехлом в виде брелока

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На выставке IFA 2024 бренд Firo представил самые маленькие в мире TWS-наушники — Firo A19.

Представлены самые маленькие в мире TWS-наушники с чехлом в виде брелока

Чехол для наушников по размеру сопоставим с брелоком, а время воспроизведения составляет всего 3,5 часа. Наушники доступны в пяти цветах: черном, белом, розовом, зеленом и телесном.

Корпус наушников выполнен из ABS-пластика и поликарбоната, внутри находятся 6-миллиметровые динамики и аккумуляторы емкостью 25 мАч. Чехол имеет аккумулятор на 180 мАч и поддерживает зарядку через USB-C, которая занимает 1,5-2 часа. Радиус действия составляет 10 метров с использованием Bluetooth 5.3.

Представлены самые маленькие в мире TWS-наушники с чехлом в виде брелока

Стоимость Firo A19 для реселлеров составляет 5,93 доллара или 550 рублей. Наушники пока не доступны на рынке и вероятно с выходом в продажу их стоимость будет немного выше указанной.

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