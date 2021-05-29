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Представлены Oppo Reno6 и Reno6 Pro с 5G, MediaTek Dimensity и 32-Мп селфи-камерами

29.05.2021 11:53

Новинки разработаны на базе процессоров от компании MediaTek, причем аппараты поддерживают 5G и могут позиционироваться как игровые устройства.
Смартфоны Reno6 и Reno6 Pro от компании Oppo получили чипы Dimensity 900 и Dimensity 1200 соответственно.

У первого за графику отвечает ускоритель Mali-G68 MC4, во второй более производительной системе присутствует графический ускоритель Mali-G77 MC9.

Представлены Oppo Reno6 и Reno6 Pro с 5G, MediaTek Dimensity и 32-Мп селфи-камерами

В Reno6 установлен 6,43-дюймовый экран с разрешением 2400х1080 пикселей. Сам экран работает на частоте 90 Гц.

На задней панели смартфона находится тройная камера с основным датчиком изображения на 64 Мп.

В старшей версии Reno6 Pro уже 6,55-дюймовый дисплей, а основная камера базируется на четырех датчиках с основным на 64 Мп.

Представлены Oppo Reno6 и Reno6 Pro с 5G, MediaTek Dimensity и 32-Мп селфи-камерами
В Reno6 и Reno6 Pro фронтальная камера на 32 Мп, есть подэкранный сканер отпечатка пальца и минимум 8 ГБ ОЗУ.

Постоянной памяти 128 или 256 ГБ. Оба аппарата поддерживают 65 Вт быструю зарядку, но в смартфонах установлены разные аккумуляторы.

В Reno6 его емкость составляет 4300 мАч, а в Reno6 Pro — 4500 мАч.
Продажи Reno6 и Reno6 Pro стартуют 11 июня по цене 440 и 550 долларов соответственно.

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