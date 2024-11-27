Представлены новые наушники Redmi Buds 6 Pro с автономностью 10 часов

Вместе с флагманскими смартфонами Redmi K80 и смарт-часами компания Xiaomi анонсировала новые наушники Redmi Buds 6 Pro. Они доступны в обычной и киберспортивной версиях, каждая из которых предлагает улучшенные характеристики.

Redmi Buds 6 Pro стали первыми наушниками Xiaomi с тройными драйверами. Они оснащены 6,7-миллиметровым пьезоэлектрическим керамическим двойным драйвером и 11-миллиметровым динамическим драйвером с титановым покрытием.

По заявлению компании, громкость высоких частот увеличена на 10% по сравнению с предыдущей моделью. Также поддерживается пространственное звучание и кодеки MIHC, LDHC 5.0 и LC3.

Наушники обладают шумоподавлением до 55 дБ и могут блокировать ветер во время звонков при скорости до 12 м/с. Автономность составляет почти 10 часов, а с зарядным кейсом — до 36 часов.

Киберспортивная версия отличается чёрно-оранжевой расцветкой и низкой задержкой всего 20 мс. Она поддерживает кодек LHDC Lossless, быструю зарядку мощностью 67 Вт и функцию беспроводного микрофона, позволяющую передавать голос на расстоянии до 130 метров.

Базовая версия Redmi Buds 6 Pro стоит 55 долларов, а игровая — 69 долларов.