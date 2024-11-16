Представлены наушники, создающие вокруг пользователя «пузырь тишины»

Инженеры Вашингтонского университета представили новое устройство — наушники, которые создают вокруг пользователя «пузырь тишины», блокируя посторонние звуки в радиусе от 1 до 2 метров.

Это решение предназначено для улучшения общения в шумных местах, таких как рестораны и вечеринки, где фоновая музыка и разговоры мешают диалогу.

Наушники оснащены шестью микрофонами и бортовым компьютером, работающим на базе искусственного интеллекта. Система анализирует расстояния до источников звука, фильтруя шумы издалека и усиливая звуки, находящиеся ближе к пользователю. Искусственный интеллект обрабатывает информацию в реальном времени, что позволяет создавать комфортное звуковое пространство.

Это устройство является последней версией технологии, над которой команда работает долгое время. Ранее ученые представили различные концепции, включая рой роботов для измерения аудиопотоков и систему усиления голоса при взгляде на собеседника.

Новые наушники обещают быть наиболее практичными для повседневного использования, и в будущем технологию планируется интегрировать в носимые устройства, такие как слуховые аппараты.