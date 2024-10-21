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Представлены два два бюджетных пауэрбанка Vivo на 20 000 мАч

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Компания vivo начала продажи в Китае двух новых портативных аккумуляторов ёмкостью 20 000 мАч. Оба устройства предлагают высокую выходную мощность для быстрой зарядки различных гаджетов и имеют доступную цену.

Представлены два два бюджетных пауэрбанка Vivo на 20 000 мАч

Пауэрбанки выполнены в белом корпусе, оснащены тремя портами USB и встроенным кабелем длиной 25 см. Их размеры составляют 125 x 73 x 30 мм, а вес — 352 грамма. Основное различие между моделями заключается в выходной мощности: одна поддерживает до 22,5 Вт, другая — до 45 Вт.

По информации производителя, 45-ваттная модель может зарядить аккумулятор смартфона vivo X200 Pro с 0% до 50% всего за полчаса. Для обеспечения безопасности зарядки устройства имеют 13 уровней защиты.

В Китае цена на модель с мощностью 22,5 Вт составляет $21, а на 45-ваттную версию — $28.

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