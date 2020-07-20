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Redmi выпустит беспроводные наушники AirDots 2 за $11

20.07.2020 13:50

Китайская компания Xiaomi под своим брендом Redmi 20 июля провела презентацию новых беспроводных наушников.
Новинка получила название AirDots 2 и ценник 11 долларов. В аксессуаре предлагается поддержка голосового помощника, а также система шумоподавления DSP.

Эта гарнитура уже доступна для заказа на фирменной площадке, где уже объявлен сбор средств для запуска AirDots 2 в производство.

Пока наушники предлагают заказать за 11 долларов, а позднее их стоимость составит 14 долларов. В целом гарнитура имеет те же характеристики, что и предшественник.

В частности, заявлена масса 4,1 г для каждого наушника, Bluetooth 5.0, а еще сообщается, что диаметр излучателей будет такой же – 7,2 мм. Об автономности наушников данных не приводят.

Redmi выпустит беспроводные наушники AirDots 2 за $11 Redmi выпустит беспроводные наушники AirDots 2 за $11 Redmi выпустит беспроводные наушники AirDots 2 за $11 Redmi выпустит беспроводные наушники AirDots 2 за $11

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