Redmi выпустит беспроводные наушники AirDots 2 за $11

Redmi выпустит беспроводные наушники AirDots 2 за $1120.07.2020 13:50
Китайская компания Xiaomi под своим брендом Redmi 20 июля провела презентацию новых беспроводных наушников.
Новинка получила название AirDots 2 и ценник 11 долларов. В аксессуаре предлагается поддержка голосового помощника, а также система шумоподавления DSP.
Эта гарнитура уже доступна для заказа на фирменной площадке, где уже объявлен сбор средств для запуска AirDots 2 в производство.
Пока наушники предлагают заказать за 11 долларов, а позднее их стоимость составит 14 долларов. В целом гарнитура имеет те же характеристики, что и предшественник.
В частности, заявлена масса 4,1 г для каждого наушника, Bluetooth 5.0, а еще сообщается, что диаметр излучателей будет такой же – 7,2 мм. Об автономности наушников данных не приводят.
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