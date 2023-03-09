Представлено новое приложение Apple Music Classical для ценителей классических композиций

Apple Music Classical уже добавили в App Store, но его пока нельзя установить на смартфоны Apple.

Компания Apple разработала новый музыкальный сервис, который позволит прослушивать классическую музыку. Apple Music Classical станет доступно только с 28 марта, пишет портал Tech Crunch.

Это будет глобальный релиз сервиса, но им не смогут воспользоваться жители РФ, Афганистана, Китая, Кореи, Пакистана, Тайваня, Турции и Японии.

Apple Music Classical будет работать на базе подписки Apple Music. Через отдельный сервис будет доступно более чем 5 млн классических композиций, среди которых будут новые композиции.

В сервисе сразу появятся эксклюзивные альбомы, избранные плейлисты, биография композиторов и информация о классических произведениях.