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Представлено новое поколение внешнего SSD на 1 ТБ от Xiaomi

Автор На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

Xiaomi выпустила новую модель портативного SSD-накопителя на 1 ТБ, но она не отличается от предыдущей версии, выпущенной два года назад.

Представлено новое поколение внешнего SSD на 1 ТБ от Xiaomi

Новая модель выглядит точно так же, как предыдущая, и имеет те же характеристики. Единственное отличие заключается в том, что на корпусе новой модели есть логотип Mi, в то время как на старой модели написано «Xiaomi». Накопитель имеет металлический корпус и один разъем USB Type-C с поддержкой различных версий USB.

Производитель заявляет, что скорость чтения и записи составляет 2000 МБ/с, и накопитель совместим с устройствами под управлением разных операционных систем, таких как Windows, macOS, Android и Ubuntu. Кроме того, Xiaomi предлагает трехлетнюю гарантию на этот гаджет.

В Китае цена на новую модель составляет 799 юаней или 9 600 рублей.

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