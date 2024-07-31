Представлена умная подушка для борьбы с храпом

В Гонконге разработали умную подушку Hooti AI, которая помогает избавиться от храпа. Она использует специальные сенсоры, чтобы улавливать вибрации, и корректирует положение головы, чтобы улучшить дыхание во сне.

Подушка была представлена на Kickstarter, где уже доступна для предзаказа. Храп может возникать из-за неправильной позы, вредных привычек или проблем со здоровьем.

В отличие от других устройств, Hooti AI не использует микрофоны, что позволяет избежать ошибок, связанных с посторонними звуками.

Технология костной проводимости обеспечивает высокую точность (более 90%). Когда человек начинает храпеть, сенсоры фиксируют звук и вибрации, а нейросеть определяет степень храпа и корректирует положение головы с помощью мягких вибромоторов.

Данные о храпе отправляются в приложение на смартфоне, которое анализирует информацию и дает рекомендации. Подушку можно использовать и для массажа шеи, а ее съемную часть можно стирать.

Устройство работает от обычной розетки и стоит 199 долларов (чуть дороже 17 тыс. рублей), но после запуска цена вырастет до 499 долларов (43 тыс. рублей).