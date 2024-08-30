Представлена стильная тумба, за 45 секунд она превратится в огромный телевизор

На выставке IFA 2024 была представлена интересная новинка — складной телевизор, который превращается из напольной тумбы в огромный экран всего за 45 секунд.

Этот телевизор разработан австрийской компанией C SEED Entertainment Systems, известной своим 201-дюймовым уличным телевизором.

Новая модель, получившая название C SEED N1, предназначена для использования в помещениях и предлагает три варианта диагонали: 103, 137 и 165 дюймов.

Когда телевизор не используется, он скрывается в виде стильной тумбы, что позволяет ему гармонично вписаться в любой современный интерьер. Клиенты могут также заказать индивидуальный дизайн тумбы.

Технически C SEED N1 представляет собой устройство с пятью панелями MicroLED, которые раскрываются, подобно цветочным лепесткам. В разложенном виде телевизор поднимается на высоту 3 метра. Вне зависимости от размера экрана, процесс раскрытия занимает всего 45 секунд.

Что касается характеристик, телевизор имеет разрешение 4К и яркость до 1000 нит. Он поддерживает 64 миллиарда цветов и обладает высоким уровнем контрастности. К тому же, у устройства есть мощная аудиосистема с двумя динамиками и сабвуфером.

C SEED N1 можно подключить через HDMI, DisplayPort и USB, а его вес варьируется от 420 до 900 килограммов в зависимости от диагонали экрана. Ожидаемая цена новинки составляет примерно 190 000 долларов, что делает его доступным только для очень обеспеченных покупателей.