Представлена серия смартфонов Honor 600 с упором на камеру и автономность

Компания Honor представила линейку смартфонов Honor 600, которая выделяется обновлённым дизайном, сверхтонкими рамками экрана толщиной 0,98 мм и камерами с разрешением до 200 Мп.

В зависимости от версии устройства оснащаются процессорами Snapdragon 7 Gen 4 либо Snapdragon 8 Elite. Также заявлены аккумуляторы ёмкостью 7000 мАч и расширенные стандарты защиты от пыли, влаги и механических повреждений.

На данный момент серия поступила в продажу в Малайзии, а выход на других рынках, включая Россию, ожидается позднее.