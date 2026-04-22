Главная » Новости

Представлена серия смартфонов Honor 600 с упором на камеру и автономность

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Компания Honor представила линейку смартфонов Honor 600, которая выделяется обновлённым дизайном, сверхтонкими рамками экрана толщиной 0,98 мм и камерами с разрешением до 200 Мп.

В зависимости от версии устройства оснащаются процессорами Snapdragon 7 Gen 4 либо Snapdragon 8 Elite. Также заявлены аккумуляторы ёмкостью 7000 мАч и расширенные стандарты защиты от пыли, влаги и механических повреждений.

На данный момент серия поступила в продажу в Малайзии, а выход на других рынках, включая Россию, ожидается позднее.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.