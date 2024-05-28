Представлена подборка пяти Android-смартфонов для покупки в 2024 году

Издание AndroidInsider представило подборку из пяти лучших смартфонов, которые были выпущены до 2024 года. В списке оказались достойные по мнению журналистов Android-устройства, которые до сих пор остаются актуальными и имеют определенные преимущества.

Так, в списке лидером является Poco M5s, доступный в пределах 10 тыс. рублей. За эту цену он предлагает чип MediaTek Helio G95, 6,43-дюймовый AMOLED-экран с яркостью до 1100 нит и камеру на 64 Мп с возможностью видеосъемки в 4K. Единственным недостатком этой модели является частота обновления экрана на уровне 60 Гц.

На втором месте располагается Redmi Note 11 Pro+. Этот смартфон оснащен 6,67-дюймовым Super AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1200 нит, чипом Dimensity 920, стереодинамиками JBL и тройной камерой на 108, 8 и 2 Мп. Заметной особенностью Note 11 Pro+ является поддержка проводной зарядки мощностью 120 Вт.

Цена на эту модель в России изначально составляла более 40 тыс. рублей, но спустя два года она снизилась до 14,4 тыс. рублей.

OnePlus Nord CE 3, работающий на процессоре Snapdragon 782G и оснащенный 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, занял третье место в списке лучших смартфонов в пределах 25 тыс. рублей.

Устройство имеет основную камеру Sony IMX890 на 50 Мп и поддержку быстрой зарядки на 80 Вт. Однако следует отметить, что модель не поддерживает 4G в диапазоне Band 20, что может вызвать проблемы с приемом связи у некоторых операторов.

Подборку завершают Nothing Phone (1) с прозрачной задней крышкой и подсветкой по цене 27,9 тыс. рублей и флагманский Tecno Phantom X2 с мощным чипом MediaTek Dimensity 9000, стоимостью от 26,3 тыс. рублей.