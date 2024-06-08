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Представлена компьютерная мышь iRocks без привычного АКБ

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

На Международной компьютерной выставке в Тайбэе в 2024 году компания iRocks представила две новые беспроводные игровые мыши — M31R Plus и M49R Plus. Эти модели являются улучшенными версиями легких трехрежимных беспроводных мышей M31R и M49R.

Представлена компьютерная мышь iRocks без привычного АКБ

Оригинальные модели M31R и M49R оснащены сенсорами phase PAW3395 с разрешением 26 000 точек на дюйм, долгим сроком службы кнопок (80 миллионов нажатий левой и правой кнопок) и весом 66 и 56 грамм соответственно.

Новые модели M31R Plus и M49R Plus отличаются от своих предшественников тем, что не используют химические аккумуляторы для питания.

Вместо них они оснащены суперконденсаторным источником питания. Для недельного срока службы мыши требуется всего 3 минуты зарядки, а для полной зарядки достаточно 5 минут. Срок службы конденсатора новых моделей составляет около 100 000 циклов зарядки и разрядки.

Представлена компьютерная мышь iRocks без привычного АКБ

Кроме изменений в источнике питания, обновленные модели M31R Plus и M49R Plus имеют увеличенную частоту отдачи в проводном USB и беспроводном 2,4 ГГц режимах до 8 кГц. Это существенно повышает точность управления мышью при игре.

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