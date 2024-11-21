Представлена клавиатура DS Pixel, которую можно использовать и как второй монитор

Создатели DS Pixel Keyboard представили инновационное решение для набора текста на сенсорном экране. Эта клавиатура включает съёмную «электростатическую ёмкостную накладку», которая крепится поверх сенсорного экрана и обеспечивает физические клавиши, упрощая процесс набора текста.

Клавиатура сейчас доступна в рамках краудфандинговой кампании на Kickstarter. Первые спонсоры могут забронировать модель с частотой опроса 1000 Гц за 349 долларов (плюс доставка) или игровую версию с частотой 8000 Гц за 419 долларов. Ожидается, что полная цена составит около 580 и 640 долларов соответственно, а поставка намечена на февраль 2025 года. Создатели уже разослали функциональные прототипы некоторым инфлюенсерам.

DS Pixel Keyboard оснащена сенсорным экраном с частотой 60 Гц, разрешением 3840 на 1100 пикселей и широким соотношением сторон. У неё есть вход HDMI, что позволяет использовать её как автономный дисплей. Аккумулятор ёмкостью 20 000 мАч обеспечивает до 12 часов работы после трёх часов зарядки. В клавиатуре также встроены стереодинамики.

Эта клавиатура предлагает гибкую настройку раскладки и внешний вид клавиш, а также возможность воспроизводить видео в фоновом режиме. Она совместима с Windows, macOS, Linux и Android, подключается через USB-C, Bluetooth или беспроводное соединение 2,4 ГГц.

Хотя клавиатура может показаться недостаточно настраиваемой для тех, кто привык к механическим клавишам, её съёмный слой оставляет видимым сенсорный экран, позволяя видеть настройки и анимацию. Клавиши легко очищаются, так как их можно просто промыть под водой.