Представлена беспроводная механическая клавиатура в стиле оригинальной Xbox

Компания 8BitDo представила беспроводную механическую клавиатуру Retro 87 Xbox Edition, выполненную в дизайне оригинальной консоли Microsoft.

Клавиатура привлекает внимание не только своим стилем, но и комплектацией, в которую входят две настраиваемые кнопки, оформленные как элементы управления геймпада.

Retro 87 Mechanical Keyboard Xbox Edition имеет компактную раскладку с 87 клавишами и дополнительную кнопку с логотипом Xbox для быстрого доступа к приложению Windows Game Bar. Клавиши изготовлены из ABS-пластика, под ними установлены переключатели Kailh Jellyfish X.

Клавиатура совместима с приложением Ultimate Software V2, позволяющим переназначать клавиши и записывать макросы, включая функции больших внешних кнопок Super Button, которые входят в комплект. Встроенная RGB-подсветка предлагает 8 пресетов, включая анимированные эффекты.

Автономность клавиатуры обеспечивается АКБ на 2000 мАч, что, по заявлению компании, позволяет использовать устройство до 200 часов. Также доступно подключение через USB-кабель. Клавиатура доступна для предварительного заказа по цене $200, а поставки начнутся 16 января 2025 года.