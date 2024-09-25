Представлен среднебюджетный смартфон Vivo V40e

Компания vivo представила новый среднебюджетный смартфон V40e.

Смартфон оснащён 6,77-дюймовым экраном с разрешением 2392×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Дисплей поддерживает 93,3% цветового пространства DCI-P3 и технологию HDR10+, а также сертифицирован для минимального излучения синего света.

Камера предлагает не только оптическую стабилизацию, но и цифровую стабилизацию при видеозаписи.

Благодаря высококачественному сенсору и специальному программному обеспечению, V40e обеспечивает отличные портретные снимки с двухкратным цифровым зумом, который практически не теряет в качестве. Также присутствует функция ИИ-ластика, позволяющая удалять лишние объекты на фото.

Внутри смартфона установлен процессор MediaTek Dimensity 7300, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной. Батарея ёмкостью 5500 мАч поддерживает быструю зарядку на 80 Вт, что позволяет получить 98 часов воспроизведения музыки и 20 часов просмотра видео.

Vivo V40e появится в продаже в начале октября по цене 346 долларов за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а за модель с 8 ГБ и 256 ГБ придётся заплатить 370 долларов.