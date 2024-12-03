Главная » Новости

Представлен среднебюджетный смартфон Honor X9c Smart

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Компания Honor представила новый смартфон среднего класса под названием X9c Smart.

Представлен среднебюджетный смартфон Honor X9c Smart Представлен среднебюджетный смартфон Honor X9c Smart

Он оснащён 6,8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2412×1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 850 нит.

За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 7025 Ultra вместе с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища.

Смартфон способен выдерживать падения с высоты до 2 метров и прошёл тесты на устойчивость к потёртостям. В рекламных материалах также упоминается защита от воды, хотя устройство не имеет официального сертификата IP.

Представлен среднебюджетный смартфон Honor X9c Smart

Основная камера имеет разрешение 108 Мп, ультраширокая камера — 5 Мп, а фронтальная камера — 16 Мп. Аккумулятор ёмкостью 5800 мАч поддерживает 35-ваттную быструю зарядку.

Толщина корпуса составляет 7,88 мм. Смартфон работает на базе прошивки MagicOS 8, основанной на Android 14, с функциями, подобными Dynamic Island, и некоторыми ИИ-возможностями для редактирования фотографий.

Смартфон поступит в продажу 11 декабря, тогда и будет объявлена его розничная цена.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.