Представлен среднебюджетный мобильный процессор Snapdragon 7s Gen 3

Qualcomm анонсировала процессор Snapdragon 7s Gen 3, который предназначен для устройств в средней ценовой категории. В скором времени на базе этого чипа появятся устройства от таких брендов как Xiaomi, Samsung, Realme и других.
Компания Qualcomm представила новый процессор Snapdragon 7s Gen 3, который стал на 20% быстрее, чем его предшественник, Snapdragon 7s Gen 2.
Этот чип изготовлен по 4-нм технологии и имеет архитектуру «1 + 3 + 4», что означает одно мощное ядро с частотой 2,5 ГГц, три производительных ядра на 2,4 ГГц и четыре энергоэффективных ядра на 1,8 ГГц.
Ключевые особенности:
NPU Hexagon для работы с нейросетями.
5G-модем, а также модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4 (LE).
12-битный ISP-чип, поддерживающий камеры до 200 МП и запись 4K-видео с HDR.
Максимальная частота обновления экрана — до 144 Гц.
Поддержка оперативной памяти до 16 ГБ (LPDDR5-3200 или LPDDR4X-2133).
Совместимость с накопителями UFS 3.1 и интерфейсом USB 3.1.