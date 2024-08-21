Представлен среднебюджетный мобильный процессор Snapdragon 7s Gen 3

Qualcomm анонсировала процессор Snapdragon 7s Gen 3, который предназначен для устройств в средней ценовой категории. В скором времени на базе этого чипа появятся устройства от таких брендов как Xiaomi, Samsung, Realme и других.

Компания Qualcomm представила новый процессор Snapdragon 7s Gen 3, который стал на 20% быстрее, чем его предшественник, Snapdragon 7s Gen 2.

Этот чип изготовлен по 4-нм технологии и имеет архитектуру «1 + 3 + 4», что означает одно мощное ядро с частотой 2,5 ГГц, три производительных ядра на 2,4 ГГц и четыре энергоэффективных ядра на 1,8 ГГц.

Ключевые особенности:

NPU Hexagon для работы с нейросетями.

5G-модем, а также модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4 (LE).

12-битный ISP-чип, поддерживающий камеры до 200 МП и запись 4K-видео с HDR.

Максимальная частота обновления экрана — до 144 Гц.

Поддержка оперативной памяти до 16 ГБ (LPDDR5-3200 или LPDDR4X-2133).

Совместимость с накопителями UFS 3.1 и интерфейсом USB 3.1.