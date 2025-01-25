Представлен смартфон Volla на базе Android, который может работать без сервисов Google

Смартфон Volla Phone Quintus стал доступен и ориентирован на пользователей, заботящихся о конфиденциальности. Устройство работает на Android или Ubuntu Touch и может обходиться без сервисов Google.

После успешной краудфандинговой кампании Volla Quintus теперь можно приобрести в официальном интернет-магазине, поставки осуществляются во все страны ЕС и Великобританию.

Цены начинаются от 719 евро (74 200 руб.), и первые покупатели могут получить 5% скидку с купоном “START25”. Цена на устройство выше, чем во время кампании на Indiegogo, что является обычной практикой для подобных проектов.

Volla Phone Quintus выделяется своей ориентацией на конфиденциальность и поддержку альтернативных операционных систем. Смартфон совместим с Android, работающим на открытом исходном коде, и с Ubuntu Touch. Это позволяет пользователям обходиться без учетной записи Google, используя альтернативные магазины приложений, такие как Aurora и F-Droid.

Устройство весит 205 граммов, имеет толщину 0,87 см и оснащено чипсетом MediaTek Dimensity 7050, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Оно также оснащено 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080 x 2400 пикселей и частотой обновления до 120 Гц.

Максимальная яркость экрана составляет 980 нит. Кроме того, Volla Phone поддерживает Ethernet через адаптер и имеет порт USB Type-C, который поддерживает скорость передачи данных USB 2.0. Устройство также поддерживает функцию Dual-SIM.