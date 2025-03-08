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Представлен смартфон Vivo Y300i с аккумулятором на 6500 мАч

Автор На чтение 1 мин Просмотров 20 Опубликовано

Компания Vivo анонсировала выпуск нового смартфона Y300i, который будет представлен в Китае 14 марта. У устройства будет 6,68-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 1608 на 720 пикселей. Оно будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Adreno 613.

Смартфон получит до 12 ГБ оперативной памяти и батарею ёмкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт. Основная камера составит 50 Мп, а фронтальная — 5 Мп. Y300i будет работать на Android 15 с фирменной оболочкой OriginOS.

Устройство также будет иметь боковой дактилоскопический сенсор, NFC и ИК-порт. Оно будет доступно в черном, синем и титановом цветах. Примерная цена на разные версии составит от 210 до 250 долларов в зависимости от объёма памяти.

Представлен смартфон Vivo Y300i с аккумулятором на 6500 мАч

 

Vivo Vivo Y300i
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