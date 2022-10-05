OPPO представила смартфон A77s на Snapdragon 680 с 90-Гц дисплеем и камерой на 50 Мп

Oppo выпустила A77 5G в июне, а в августе выпустила новую версию 4G . Сегодня Oppo добавила в линейку A77 третьего члена, получившего название Oppo A77s .

Oppo A77s оснащен процессором Snapdragon 680 SoC и работает под управлением ColorOS 12.1 на базе Android 12. Он имеет 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Смартфон имеет слот для карт памяти microSD для расширения памяти до 1 ТБ, а оперативную память также можно расширить на 5 ГБ практически за счет внутренней памяти телефона.

A77s построен на основе 6,56-дюймового ЖК-дисплея с частотой 90 Гц и разрешением HD+. Он защищен стеклом Panda Glass и имеет пиковую яркость 600 нит (типичная яркость составляет 480 нит). Задняя панель смартфона демонстрирует дизайн из стекловолокна и кожи, который мы уже видели на нескольких других смартфонах Oppo, включая F21 Pro 4G , Но вы получите это только с версией Sunset Orange.

Смартфон на базе Snapdragon 680 оснащен тремя камерами: 8-мегапиксельной селфи-камерой на передней панели и 50-мегапиксельной основной камерой на задней панели, к которой добавлена ​​2-мегапиксельная монохромная камера. A77s также оснащен боковым сканером отпечатков пальцев, разъемом для наушников 3,5 мм и двумя ультралинейными стереодинамиками со звуком Dirac. Он также имеет защиту от пыли и воды IP54, но вы не получаете возможность подключения 5G.

Питающим элементом Oppo A77s является батарея емкостью 5000 мАч, заряжаемая через порт USB-C мощностью до 33 Вт. Если все это звучит знакомо, то это потому, что Oppo A77s — это версия Oppo A77 4G с другим чипом и большим объемом оперативной памяти.

Oppo A77s выпускается в цветах Sunset Orange и Starry Black и будет продаваться в Таиланде через интернет-магазины по цене 8 999 батов (241 доллар США / 242 евро). Там нет ни слова о его доступности на других рынках.