Представлен Realme NARZO 70 Turbo 5G с 12 ГБ ОЗУ дешевле 19 тыс. рублей

Realme анонсировала новый смартфон Narzo 70 Turbo в Индии, который ориентирован на начальный и средний уровень с акцентом на производительность для игр.

Narzo 70 Turbo оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим процессором Mali G615. Он может иметь до 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, а также дополнительные 2 ГБ «динамической оперативной памяти».

Главной особенностью для геймеров стал новый режим GT, который оптимизирует производительность, ускоряет запуск игр и улучшает визуальные эффекты. Дисплей с частотой обновления 120 Гц и сенсорной дискретизацией 180 Гц дополнительно улучшает игровой опыт.

Смартфон имеет 6,67-дюймовый OLED-дисплей Samsung E4 с разрешением FHD+, защищенный стеклом AG DT Star 2. Аккумулятор на 5000 мАч поддерживает быструю зарядку на 45 Вт, а слот для microSD позволяет расширять хранилище.

Камера включает 50-мегапиксельный основной сенсор и 2-мегапиксельный дополнительный, а фронтальная камера составляет 16 МП. Смартфон также имеет защиту IP65 от воды и пыли, систему охлаждения, режим обнаружения дождя и двойные стереодинамики.

Цена Narzo 70 Turbo начинается с 16 999 рупий (18 300 руб.) за версию 6 ГБ/128 ГБ. Продажи стартуют 16 сентября.