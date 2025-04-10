Представлен планшет OPPO Pad 4 Pro с Snapdragon 8 Elite и 16 ГБ ОЗУ за 38 тыс. рублей

Компания OPPO анонсировала свой новый планшет OPPO Pad 4 Pro, который оснащен 13,2-дюймовым ЖК-дисплеем с развитием 2K, адаптивной частотой обновления 144 Гц и поддержкой Dolby Vision.

Яркость дисплея достигает 900 нит и соответствует 98% цветовой гаммы DCI-P3, что делает его поддержкой для работы и просмотра мультимедиа.

Планшет работает на процессоре Snapdragon 8 Elite в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.0. Он поддерживает такие игры, как Genshin Impact и Honkai Impact 3rd, обеспечивая качество изображения до 2,1K и 120 кадров в секунду одновременно.

Аккумулятор устройства имеет ёмкость 12 140 мАч и зарядку SuperVOOC мощностью 67 Вт. При этом планшет отличается толщиной всего 5,97 мм и весом около 675 граммов.

В оснащение входит 13-мегапиксельная основная камера с электронной стабилизацией и поддержкой видео в формате 4K, а также 8-мегапиксельная фронтальная камера. OPPO Pad 4 Pro работает под управлением ColorOS 15 на базе Android 15.

Звук поддерживается восемью динамиками с поддержкой Dolby Atmos. Планшет поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и 5G для подключения к другим устройствам, а также распознавание лиц для разблокировки и функцию NFC.

Дополнительные аксессуары включают клавиатуру Smart Touch за 699 ​​юаней, стилус OPPO Pencil 2 Pro за 499 юаней и защитный чехол за 499 юаней. Планшет доступен в цветах «утреннее космосие», «серебристый» и «серый».

Цены на OPPO Pad 4 Pro начинаются от 3299 юаней (38 000 руб.) за модель с 8 ГБ + 256 ГБ и доходят до 4099 юаней (47 300 руб.) за версию с 16 ГБ + 512 ГБ.